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Gündem
TRT Haber 30.06.2023 22:00

Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz yaşamını yitirdi.

Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaştı.

Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Büyükelçi Karagöz için taziye mesajı yayımlandı. 

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

 

 

Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Karagöz'ün ailesine başsağlığı diledi. 

Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

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