Bakan Göktaş, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı

Göktaş, bayram günü Darülaceze sakinleriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek Darülaceze sakinleri, gönüllüleri ve çalışanlarının bayramını kutladı.

Darülaceze'nin Bakanlığın en kıymetli kurumlarından olduğunu dile getiren Göktaş, Sultan II. Abdülhamid'in mirası olan bu kurumun çatısı altında kimsesizlere, yaşlılara ve çocuklara bir şefkat kapısı olarak 128 yıldır kucak açtıklarını anlattı.

Göktaş, bu mirası kuşaklar ötesine taşıyacak projeler ile ecdada yakışır bir nesil olma çabası içinde olduklarını ifade etti.

"Vatandaşlarımızın devlet ile temasındaki ilk kapılardan birisiyiz"

Vatandaşın hayat kalitesini yükseltmeyi ve refahını artırmayı öncelediklerini söyleyen Göktaş, "Bu bilinçle her bir vatandaşımıza güven içinde yaşayabileceği, huzurlu bir ortam sağlamak için çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz 85 milyon vatandaşımızın doğrudan muhatabıyız. Vatandaşlarımızın devlet ile temasındaki ilk kapılardan birisiyiz. Bu anlayışla sosyal hizmetlerimizi her bir vatandaşımıza ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz" dedi.

Toplumu oluşturan her bir ferde ulaşmanın ve sosyal refahı paylaşmanın Bakanlıklarının temel felsefesi olduğuna işaret eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 600 vatandaşımıza hizmet veren Darülaceze, kuruluşundan bu yana 30 bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiye din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan sosyal hizmet sundu. Dünyada tek örnek olacak şekilde tasarlanmış Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri; sağlıklı veya yatağa bağımlı kişiler, çocuklar için oluşturulan yaşam alanları ile hizmet verecek. Ayrıca rehabilitasyon ünitesi, cami, kilise ve havranın yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimleri içerecek. İnşallah yakın bir gelecekte de hizmet vermeye başlayacak, heyecanla bekliyoruz"

"Dünyanın en saygın gayrimenkul ödülüne layık görüldük"

"Sosyal Hizmet Şehri" projesinin dünyanın en saygın gayrimenkul ödüllerinden International Property Awards'da ödüle layık görüldüğüne işaret eden Göktaş, "Projemiz ülkemiz adına En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi kategorisinde 27 Haziran'da Londra'da ödül aldı. Bu ödül bizler için ayrı bir gurur vesilesi oldu" dedi.

"Büyük dönüşümler gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinde sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerde büyük dönüşümler gerçekleştirildiğini söyleyen Göktaş, özgün hizmet modelleri geliştirdiklerini, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetleri sistematikleştirip başarıyla uyguladıklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nda "Her yaş için toplum"

Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı'nda "her yaş için toplum" diyerek atacakları adımlarla geçmişle bağı koparmadan, yaşlıların topluma kattığı değerin farkında olarak geleceği inşa edeceklerini dile getirerek "Gelişen dünyayla uyumlu olarak hayata geçireceğimiz politika ve hizmetlerimiz ile yaşlılarımızın insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak toplumumuzun tüm hassas gruplarına Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda samimiyetle azimle ve kararlılıkla tüm kadrolarımızla dün olduğu gibi bugün de hizmet etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de "Sosyal Hizmet Şehri" projesinin dünyaya örnek olacak, Darülaceze'yi dünya çapında tanıtacak ve duyuracak bir hareketin başlangıcı olacağına inandığını söyledi.

"Proje değeri 100 milyon dolar"

Proje değerinin bugün itibarıyla 100 milyon dolar olduğunu söyleyen Cebeci, şöyle konuştu:

"128 yılda bağışlanan mülklerin toplam değerinin 80-90 milyon dolar olduğu bir yerde böyle bir projeyi Darülaceze'ye katmış olmak elbette ki böyle büyük bir destek, büyük bir güçle olabilirdi. 36 ayda yapılması planlanan Sosyal Hizmet Şehri'nin 12 ayda bitirilmesi talimatını Sayın Cumhurbaşkanımız temel atma töreninde verdiği zaman herkes, hatta medya, hatta oraya katılanlar, 'Bu müteahhide baskıdır' diye ifade kullananlar oldu ama biz o projeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda 12 ayda bir yere getirdik Allah'ın izniyle ve önümüzdeki aylarda inşallah açılışı yapılacak."