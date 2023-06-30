MSB: PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

MSB sosyla medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi"
Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler şu şekilde:
2 adet AK-47 piyade tüfeği,
2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği,
1 adet doçka makineli tüfek,
1 adet 14,5 mm doçka namlusu.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2023
Ele geçirilen malzemeler;
▪️ 2… pic.twitter.com/ibivYAti1B