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TRT Haber 30.06.2023 16:26

MSB: PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre Pençe Kilit Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.

MSB: PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

MSB sosyla medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi"

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler şu şekilde:

2 adet AK-47 piyade tüfeği,

2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği,

1 adet doçka makineli tüfek,

1 adet 14,5 mm doçka namlusu.

 

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