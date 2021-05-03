Corinthia Otel'deki kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan ve yetkililer de hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah El Lafi ve Musa El Koni ile bir araya geldiklerini söyledi.

Başkanlık Konseyi'ne desteklerini vurguladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Stratejik ortaklığımız savunma, güvenlik, ticaret ve enerji dahil her alanda gelişiyor. Libyalı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Basına kapalı kabul yaklaşık yarım saat sürdü.

Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis görüşmesi

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile de görüştü.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, Kubis ile Libya'daki son gelişmeleri ele aldıklarını ve siyasi sürece güçlü desteği vurguladıklarını belirtti.