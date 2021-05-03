Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısında düşüş sürüyor: 24 bin 733 yeni vaka
[Fotoğraf: AA ]
Son 24 saatte 24 bin 733 yeni vaka, 2 bin 501 yeni hasta tespit edildi. 347 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 test yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı.
347 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Salgın başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 191 oldu.
Son 24 saatte 2 bin 501 yeni hasta tespit edildi.
Son 24 saatte 35 bin 438 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.
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