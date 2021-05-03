Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 test yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı.

347 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Salgın başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 191 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 501 yeni hasta tespit edildi.

Son 24 saatte 35 bin 438 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.