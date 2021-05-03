İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bakanlık'taki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), COVID-19 tedbirleri kapsamında, 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'da sona erecek tam kapanmaya ilişkin çalışmaları takip etti.

GAMER'de bulunan ekranlardan, Türkiye'nin her köşesinin gözlemlenerek, bağlantı kurulabildiğini belirten Bakan Yardımcısı Ersoy, hem afet durumları ve toplumsal olayların hem de şehirlerin ya da ülkenin güvenliğini etkileyebilecek güvenlik hadiselerinin, buradan takip edilebildiğini söyledi.

Alınan önlemlerin etkin şekilde uygulanmasını gözlemlemek, denetlemek ve sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının önemli birtakım düzenlemeler yaparak kararlar aldığını ifade eden Ersoy, ülke genelinde yapılan çalışmaları ve denetimleri 24 saat esasına göre merkezden takip ettiklerini anlattı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sabah saatlerinden bu yana 26 değişik kontrol ve denetim noktasına bağlanarak, çalışmalar hakkında bilgi aldığını söyledi.

"53 bin 482 görevlimiz marifetiyle denetimlerimiz devam ediyor"

Ersoy, "Tedbirlerimizin uygulanmasını sağlamak, milletimizin bu beladan bir an evvel kurtulmasına katkıda bulunmak amacıyla güvenlik birimlerimiz ülkemizin her köşesinde yoğun şekilde kontrollerine devam ediyor. Bugün 2 bin 370 jandarma, 3 bin 186 emniyet kontrol ve denetleme noktalarımızda, toplam 53 bin 482 görevlimiz marifetiyle denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

Vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini belirten Ersoy, "Geçmiş hafta sonları yaptığımız kısıtlamalara göre, neredeyse yüzde 50'nin üzerinde bir katılım yoğunluğunun sağlandığını, trafikte de yüzde 65'in üzerinde bir rahatlama sağlandığını söyleyebiliriz" diye konuştu.