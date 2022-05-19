Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 02:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Letonya vatandaşlarının vizesiz kalış süresi uzatıldı
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Letonya vatandaşları Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde 180 gün içinde 90 gün vizesiz kalabilecek. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı.
Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.
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