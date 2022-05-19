Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” kapsamında farklı şehirlerden gençlerle biraraya geldi.

Erdoğan sosyal medya hesabından, "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik" mesajını paylaştı.

Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik.



Buluşmamızın tamamını bu akşam 9’da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/OfXtNWayJE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2022

Cumhurbaşkanı yaptığı paylaşımda, buluşmanın tamamının bugün saat 21'de sosyal medya hesaplarından ve televizyon ortak yayınlarından takip edilebileceğini de ifade etti.