Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki buluşmada Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” kapsamında farklı şehirlerden gençlerle biraraya geldi.
Erdoğan sosyal medya hesabından, "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik" mesajını paylaştı.
Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2022
Buluşmamızın tamamını bu akşam 9’da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/OfXtNWayJE
Cumhurbaşkanı yaptığı paylaşımda, buluşmanın tamamının bugün saat 21'de sosyal medya hesaplarından ve televizyon ortak yayınlarından takip edilebileceğini de ifade etti.
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