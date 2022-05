Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açılamada, “Pakistan’ın yeni Dışişleri Bakanı kardeşim Bhutto Zardari’yle ekonomik ve savunma sanayii iş birliğimizi, Afganistan’daki gelişmeleri ele aldık” dedi.

Discussed economic & defense industry cooperation, developments in Afghanistan w/my brother new FM @BBhuttoZardari of Pakistan.???????????????? pic.twitter.com/vcQhENsRAf