Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’deki temasları dahilinde Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayii iş birliği ile Afganistan’daki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor.
Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açılamada, “Pakistan’ın yeni Dışişleri Bakanı kardeşim Bhutto Zardari’yle ekonomik ve savunma sanayii iş birliğimizi, Afganistan’daki gelişmeleri ele aldık” dedi.
#Pakistan’ın yeni Dışişleri Bakanı kardeşim Bhutto Zardari’yle ekonomik ve savunma sanayii işbirliğimizi, Afganistan’daki gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 18, 2022
Discussed economic & defense industry cooperation, developments in Afghanistan w/my brother new FM @BBhuttoZardari of Pakistan.???????????????? pic.twitter.com/vcQhENsRAf
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