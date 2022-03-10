Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'da gerçekleştirilen Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

Bugünkü Ukrayna krizinin temelinde yatan sorunların çözümüne yönelik her girişimi destekleriz.

Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Görüşmemizin sonucunda şu anlaşıldı, aslında müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Türk arkadaşlarımızın inisiyatifiyle insani konuları ele aldık. Sivillerimizin zarar görmemesi için hangi tedbirleri almamaz gerekiyor bunu konuştuk. Siviller kalkan olarak kullanılıyor.

Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık. Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik. Güzergahlar durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. En güvenli güzergahları seçiyoruz.

Son müzakerelerde Rus tarafı kendi münazaralarını ayrıntılı bir şekilde sundu.

Tüm tarafların, AB’nin görüşlerinin de ele alınarak Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

Bizi ilgilendiren konulara nasıl NATO karar verebilir? Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına karşı çıkmıyoruz. Kendimizi haklı gösterme çabasında değiliz

Biz amaçlarımızı çok açık belirttik, Ukrayna'nın silahlandırılmasını istemiyoruz. Ukrayna'da yeni nazi nitelikli hükümetin kurulmasını istemiyoruz. Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz.

Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük.

Aslında biz her zaman Dışişleri Bakanlığı çerçevesinde yaptığımız çalışmalarda gerçekçi bilgilere dayanarak büyükelçilere talimat gönderiyoruz. ABD'lilerin yaptıkları ise, bunu da gizlemiyorlar. Tek taraflı yasa dışı ABD yaptırımlarına uymalarını istediklerini gizlemiyorlar.

Ukrayna ile ilgili alınacak kararlarda bizim de görüşümüzün dikkatinin alınmasını istedik. Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz. Yeni bir nazi hükümetinin yönetiminde bir tehdit oluşturmasını istemiyoruz. Ortodoks kilisesinin de faaliyet göstermesini istiyoruz. Durumu sonuna kadar diplomatik yollarla çözme arzusundayız.

Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz. Batı’nın Ukrayna’dan istediği tek şey sürekli bu ülkenin Rusya’ya karşı çalışmasıydı.