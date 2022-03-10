Sera gazı azaltılacak, yeşil finansman sağlanacak...

Türkiye, İklim değişikliği ile mücadelede yeni yol haritasını belirlemek için harekete geçti.

Mücadele yerelde başlayacak

Bu kapsamda yerel yönetimlere önemli görevler düşecek. Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanacak. Belediyelerin atması gereken adımlar belirlenecek.

Altyapı planlamaları iklim değişikliğiyle mücadele dikkate alınarak hazırlanacak. Yeni şehir planlamalarında da bu konu göz önünde bulundurulacak. Şehirlerin iklim direnç endeksleri saptanacak.

Projeler adım adım ilerleyecek

Yerel yönetimler başlığında yapılması gereken 24 madde belirlendi. İklim değişikliği ile mücadele adım adım ilerleyecek.

Eylem planı önce büyük şehirlerde uygulanmaya başlanacak. Belediyelere düşen önemli görevleri, yapılması gereken projeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

"Türkiye'nin İklim Kanunu'na ihtiyacı var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var. İklim Kanunu aslında Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek bir belge olacaktır" dedi.

İklim düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

İklim şurasında alınan tavsiye kararlar ışığında, en kısa zamanda bir İklim Kanunu hazırlanarak Meclis'in gündemine sunulacak.