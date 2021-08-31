AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, yerin 12,07 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Olumsuz bir ihbar yok

AFAD'ın açıklamasına göre deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı.

Geçmiş olsun Kütahya.



Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. https://t.co/pWeQAO9c2I — AFAD (@AFADBaskanlik) August 31, 2021

"Deprem 5-6 saniye sürdü"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, depremle ilgili "Biz de belediye binasında toplantı halindeydik. Hissettik, sallantı oldu ama şükür herhangi olumsuz bir durum yok. Deprem 5-6 saniye sürdü. Şu anda arkadaşlarımıza söyledik onlar da teyakkuz halinde. Gelen bir ihbar doğrultusunda anında o tür yerlere gidecekler. Şu anda bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Kütahya Altıntaş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık son durumu @trthaber’de değerlendirdi. https://t.co/TJaMZS21b8 pic.twitter.com/y0CWcU83uF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2021

"Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı bilgisini vererek, "Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir" dedi.

Türk Kızılay ekipleri de deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor.