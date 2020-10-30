Kuşadası da 4,1 ve 4,8 ile sallandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 14.50 sıralarında merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
Büyüklük : 4.1 (ML)
Yer : Kusadasi Korfezi, 16.74 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 30.10.2020, 14:59:29 TSİ
Enlem : 37.8423 N
Boylam : 26.9910 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/04ymwfPqDm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bu depremin ardından saat 15.01 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin merkez üssü ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi olarak açıklandı. Deprem 7.01 kilometre derinlikteki oluştu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
Büyüklük : 4.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 15.96 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 30.10.2020, 15:01:37 TSİ
Enlem : 37.8140 N
Boylam : 26.9193 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/KqU2eAYKhg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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