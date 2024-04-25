Hafif Sağanak Yağışlı 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 25.04.2024 07:13

Avrupa'da sivrisinek kaynaklı salgın alarmı

Uzmanlar, iklim krizi nedeniyle Avrupa'da sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayıldığını söylüyor. Dang humması ve sıtma gibi hastalıkların Kuzey Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya'nın etkilenmeyen bölgelerine ulaşması bekleniyor.

Avrupa'da sivrisinek kaynaklı salgın alarmı

Bir uzman, iklimin bozulması nedeniyle sivrisinek kaynaklı hastalıkların tüm dünyaya, özellikle de Avrupa'ya yayıldığını söyledi .

Küresel ısınma sivrisineklere daha sıcak, daha nemli koşullar sağladığından son 80 yılda sıtma ve dang humması gibi hastalıkların görülme sıklığı büyük ölçüde arttı.

İspanya'daki Barselona Süper Bilgisayar Merkezi'ndeki Prof Rachel Lowe, sivrisinek kaynaklı hastalık salgınlarının önümüzdeki birkaç on yılda Kuzey Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Avustralya'nın şu anda etkilenmeyen bölgelerine yayılacağı konusunda uyardı.

Kendisi, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin Barselona'daki küresel kongresinde, dünyanın bu hastalıklarda keskin bir artışa hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarmak üzere bir sunum yapacak.

Geceleri donan sıcaklıklar böceğin larvalarını ve yumurtalarını öldürdüğü için Dang humması öncelikli olarak tropik ve subtropikal bölgelerde bulunuyordu.

Sıcak mevsimlerin daha uzun olması ve donların daha az görülmesi, bu hastalığın dünyada en hızlı yayılan sivrisinek kaynaklı viral hastalık haline geldiği ve Avrupa'da da yayılmaya başladığı anlamına geliyor.

Asya kaplanı sivrisineği (Aedes albopictus) , dang humması taşıyor ve 2023 yılı itibarıyla 13 Avrupa ülkesinde (İtalya, Fransa, İspanya, Malta, Monako, San Marino, Cebelitarık, Lihtenştayn, İsviçre, Almanya, Avusturya, Yunanistan ve Portekiz.) yerleşik hale geldi.

ETİKETLER
Sivrisinek Dang Humması İklim Değişikliği
Sıradaki Haber
Venedikliler, şehre giriş ücreti ödenmesini protesto edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:03
7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı
07:56
Bilim insanları 150 dakikada elmas üretti
07:34
Pastörize sütte kuş gribi virüsü bulundu
07:35
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
07:27
Google, İsrail'i protesto eden 20 çalışanı daha işten çıkardı
07:12
Venedikliler, şehre giriş ücreti ödenmesini protesto edecek
ABD'de Türkler provokasyona geçit vermedi
ABD'de Türkler provokasyona geçit vermedi
FOTO FOKUS
Güney California Üniversitesinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahale etti
Güney California Üniversitesinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ