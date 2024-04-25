Hafif Sağanak Yağışlı 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 25.04.2024 07:07

Venedikliler, şehre giriş ücreti ödenmesini protesto edecek

Venedik'teki yetkililer, uzun süredir tartışılan günübirlik ziyaretçiler için giriş ücretinin yürürlüğe girmesiyle, ünlü lagün şehrini bir "tema parkına" dönüştürmekle suçlanıyor.

Venedikliler, şehre giriş ücreti ödenmesini protesto edecek

Venedik dünyada böyle bir planı yürürlüğe koyan ilk büyük şehir.

Bugün yürürlüğe giren 5 eurluk ücret, UNESCO dünya mirası alanını günübirlik gezicileri caydırarak aşırı turizmin etkilerinden korumayı ve belediye başkanı Luigi Brugnaro'ya göre şehri tekrar "yaşanabilir" hale getirmeyi amaçlıyor. 

Ancak çok sayıda bölge sakini komitesi ve derneği, ücretin sorunu çözmeye hiçbir faydası olmayacağını öne sürerek protesto gösterileri planladı.

Bölge sakinlerine yönelik aktivist bir grup olan Venessia.com'un yöneticisi Matteo Secchi, "Size neredeyse tüm şehrin buna karşı olduğunu söyleyebilirim. Bir şehre giriş ücreti koyamazsınız; tek yaptıkları burayı bir tema parkına dönüştürmek. Bu Venedik için kötü bir imaj. Yani şaka mı yapıyoruz?”

Bir zamanlar güçlü bir denizcilik cumhuriyetinin kalbi olan Venedik'in ana adası, 1950'lerin başlarından bu yana 120 binden fazla sakinini kaybetti; bir dizi sorundan dolayı insanlar uzaklaştı.

Ağırlıklı olarak kitle turizmine odaklanılması, nüfusun binlerce ziyaretçinin yanında gölgede kalmasına neden oldu.

Yalnızca Venedik'in tarihi merkezine erişim için gerekli olan giriş ücreti, çevrimiçi olarak rezerve edilebiliyor ve deneme aşamasının bir parçası olarak 14 Temmuz'a kadar çoğunlukla hafta sonları olmak üzere 29 yoğun günde geçerli olacak.

Bölge sakinleri, işe gidip gelenler, öğrenciler ve 14 yaşın altındaki çocuklar ile gece konaklayan turistler muaf.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
İranlı rap şarkıcısı hakkında idam kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:03
7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı
07:56
Bilim insanları 150 dakikada elmas üretti
07:34
Pastörize sütte kuş gribi virüsü bulundu
07:35
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
07:27
Google, İsrail'i protesto eden 20 çalışanı daha işten çıkardı
07:18
Avrupa'da sivrisinek kaynaklı salgın alarmı
ABD'de Türkler provokasyona geçit vermedi
ABD'de Türkler provokasyona geçit vermedi
FOTO FOKUS
Güney California Üniversitesinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahale etti
Güney California Üniversitesinde Filistin yanlısı göstericilere polis müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ