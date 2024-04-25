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Dünya
AA 25.04.2024 07:02

İranlı rap şarkıcısı hakkında idam kararı

İran'da Eylül 2022'de ayında başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden protesto gösterilerini organize etmekle suçlanarak idama mahkum edilen ancak daha sonra cezası Yüksek Mahkeme tarafından hapse çevrilen İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi'nin yeniden idama mahkum edildiği bildirildi.

İranlı rap şarkıcısı hakkında idam kararı

İran'da yayın yapan Şark Gazetesi'ne konuşan Salihi'nin avukatı Emir Reisiyan, İsfahan Devrim Mahkemesi'nin Yüksek Mahkeme'nin kararını uygulamadığını söyledi.

Avukat Reisiyan, "İsfahan Devrim Mahkemesi'nin 1'inci Şubesi, benzeri görülmemiş bir adım atarak, Tumac Salihi hakkında Yüksek Mahkeme'nin hükmünü uygulamadı ve alt mahkemenin bağımsızlığını vurgulayarak Tumac Salihi'ye 'yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak' suçlamasıyla, dünyayı yozlaştırma suçlamasıyla en kötü ceza olan idama mahkum etti." ifadelerini kullandı.

İran yargı yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Rap şarkıcısı Salihi, Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrasında Eylül 2022'de başlayan ve yaklaşık 4 ay süren gösteriler sırasında protestolara katılmış ve eylemleri destekleyen açıklamalar yapmıştı.

İranlı yetkililer, Salihi'nin daha sonra ülkeden kaçmak isterken gözaltına alındığını duyurmuş, ülke medyasında İranlı şarkıcının gözleri bağlı ve söyledikleri nedeniyle özür dilediği bir görüntü yayınlanmıştı. Ailesi ve muhalifler ise Salihi'nin hapishanede işkence gördüğünü ve itirafa zorlandığını iddia etmişti.

"Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçundan idam istemiyle yargılanan Salihi hakkında gösteriler sırasında şiddeti ve silahlı kuvvetlerle çatışmayı teşvik ettiği iddiasıyla önce idam kararı verilmişti. İranlı şarkıcının cezasının daha sonra yetkililerle "etkin işbirliği" yapması dolayısıyla hapse çevrildiği bildirilmişti.

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