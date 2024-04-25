Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini"

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.

[Fotoğraf: AA]

Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu.

Programda, Piyade Kurmay Yarbay Fatih Kurtgöz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu okudu.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından dua edilmesiyle tamamlanan programa, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Sri Lanka ve İngiltere'nin Ankara büyükelçileri ile programa davetli diğer ülkelerin üst düzey yöneticiler katıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Çanakkale Destanı tüm dünyaya da örnek bir mücadele"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak öncülüğünde gerçekleşen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nde TRT Haber'e açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizle bu yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Çanakkale Destanı tüm dünyaya da örnek bir mücadele. Bu vatan şehit kanlarıyla sulanmış. Çanakkale ruhunu gençlerimize anlatmak istiyoruz. Gururluyuz, onurluyuz."

Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.