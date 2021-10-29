Kurtuluşa giden yolun, Cumhuriyet'in ilk yıllarının en yakın tanıklarından biri Çankaya Köşkü. Bu tarihi bina, 1950'den beri Müze Köşk olarak kullanılıyor.

27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Paşa, önce Ziraat Mektebi'ni daha sonra da İstasyon Şefi Köşkü'nü hem konut hem de çalışma yeri olarak kullandı. Bu yapılar Atatürk'ün çalışma ve dinlenmesi için yetersiz kalınca uygun bir konut arayışı içine girildi. Çankaya'daki bağevi 30 Mayıs 1921'de Atatürk'e armağan edildi. O evdeki en önemli an ise 28 Ekim 1923 akşamı yaşandı.

"Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz"

O akşam Mustafa Kemal, yakın kurmaylarını çağırdı. Kararlı bir şekilde oturduğu yerden kalktı ve tarihe geçen o sözü söyledi. "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi. İşte bu sözün ardından ülkenin kaderinde yeni bir sayfa açıldı.

Atatürk, atacağı adımları uykusuz gecelerde çalışma odasında planladı. Zamanının büyük bölümünü bu odada, kitapların arasında geçirirdi. Nutuk'u da burada kaleme aldı. "1919 senesinin 19'uncu gününde Samsun'a çıktım" sözleri ile başlayan Nutuk'ta, Cumhuriyete ve bağımsızlığa giden mücadele dolu o yılları anlattı.

Her eşyada, her köşede O'nun izlerini görmek mümkün

Atatürk, 57 yıllık ömrünün büyük bir bölümünü burada geçirdi. Her eşyada, her köşede O'nun izlerini görmek mümkün. Çalışmalarına başlamadan önce ilk kahvesini içtiği koltuk, kütüphane, annesi Zübeyde Hanım'ın yatak odası tarihi günlerin tanıkları.

Çalışmalar tamamlanınca yeniden ziyarete açılacak

Atatürk, 1932 yılında aynı arazide yapılan yeni Çankaya Köşkü'ne taşındı. Cumhuriyet'in ilk yıllarına tanıklık eden bu bina da 1950'de Müze Köşk olarak düzenlendi. Atatürk Müze Köşkü, bir süredir yeniden restorasyonda. Çalışmalar tamamlanınca tekrar ziyarete açılacak.