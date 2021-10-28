THY'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, şanlı bayrağımızı gökyüzünde taşıdığımız her uçuşta o günü yeniden hatırlıyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun!" denildi.

Milli Mücadele'yi anlatan animasyonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir milletin kaderine kaç hikaye sığar? Esareti kabul etmedik, mücadele ilan ettik. Cephelerde yetmedik, seferberlik ilan ettik. Canımızı ortaya koyduk, zaferler ilan ettik. En sonunda, özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımızla cumhuriyet ilan ettik. Bizde daha ne hikayeler var. O gün başlayan hikayelere aynı vatan aşkı ve mücadele ruhuyla bugün de devam ediyor, hep beraber çalışıyor ve yeni başarılar ilan ediyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun."