Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyetin ilanının 98’inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetin ilanının 98’inci yıl dönümü kutlu olsun"

Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bugün idrak ettiğimiz Cumhuriyetin ilanının 98’inci yıl dönümü kutlu olsun.

Başta TBMM'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin kahramanlarını, bugüne kadar milletimize ve devletimize hizmet eden bütün büyüklerimizden vefat edenleri ve aziz şehitlerimizi tazimle yâd ediyorum. Bu aziz toprakları bizlere vatan kılan ve vatan olarak ebediyete kadar var etmek uğruna şehadete yükselenlere, gazilerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Kurtuluş Savaşı’mızın bizzat yöneticisi, milli iradenin evi Gazi Meclisimizin bugün kutladığı ve büyük coşkuyla beklediği Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına şerefle, şanla ve yüksek bir şuurla ulaşmayı Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum.

"Yeniden büyük Türkiye idealinden asla vazgeçilmeyecektir"

Bugün olduğu gibi gelecekte de temel hedeflerimizden, yeniden büyük Türkiye idealinden asla vazgeçilmeyecektir. Tam bağımsızlık bizim karakterimizdir; aziz milletimizin Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri üzerine birlik ve beraberlikle geleceğini inşaya devam etme, koruma ve kollama konusunda iradesi tamdır. Yüz yıl önce yedi düvelin işgal planlarını bozan bu millet, bundan sonra da özgür, tam bağımsızlık idealiyle ve tüm gücüyle küresel oyunların çarklarını kıracaktır.

Ecdadımızın, gazilerimizin, şehitlerimizin emanetleri emanetimizdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.