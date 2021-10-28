Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kahramanlıkları ve devrimleri defalarca dünya basınında yer aldı.

The Illustrated London News, "Büyük Devrimci Kahraman: Modern Türkiye'nin Kurucusu" başlığıyla 1938 yılında kapağına taşıdı.

The Sunday Morning Star gazetesi, 1922'de hakkında "Yüzyılın en önemli figürlerinden biri" başlıklı yazı dizisi yayınladı.

"Türk ve Dünya Basınında Atatürk"

Yüzlerce gazete ve dergiden taranan tüm haberler, 12 yılık bir çalışma sonucunda derlenip kitap haline getirildi.

"Türk ve Dünya Basınında Atatürk" isimli koleksiyon kitap, İzmir'de sergilendi.

Sergi Organizatörü Cevahir Koçak, "The Illustrated London News gibi L'Illustration gibi, Le Monde gibi 25 farklı ülkeden Atatürk'le ilgili çıkmış haberleri görebiliyoruz. Türk basınında Atatürk bölümünde, devrimler, bunların halk tarafından nasıl karşılandığını günlük haberler bazında tek tek görebileceğimiz bir bölüm var." dedi.

Sergide, İzmir'in işgali ve kurtuluşunun dünya basınına yansımaları da yer alıyor.