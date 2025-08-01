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TRT Haber 01.08.2025 15:59

Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' teşekkürü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon sürecine ilişkin, komisyona üye veren siyasi parti genel başkanlarına teşekkür etti.

Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' teşekkürü

Görüşmeye ilişkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulacak komisyona üye vermeleri ve sürece sağladıkları katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a vicahen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Sayın Bülent Kaya’yı da telefonla arayarak teşekkürlerini ifade etti. "

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MHP Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye
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