İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi

Türkiye-İtalya-Libya zirvesine Dolmabahçe Çalışma Ofisi ev sahipliği yapıyor.

3'lü zirvede gündem, ülkeler arası ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesi. Akdeniz'de enerji ve petrol sektöründe ortaklıkların güçlendirilmesi, düzensiz göç konularının ele alınması bekleniyor.

Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanı sahası mutabakatının gözden geçirilmesi öngörülüyor. Libya'nın güvenliği masadaki konular arasında. Ekonomik iş birlikleri ve yatırımlar da görüşülecek.

Bölgesel ve küresel gelişmeler, Suriye'deki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşı ile Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin de gündemdeki konular arasında olması bekleniyor.

Zirvede, Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki katliamları ve insani durumu gündeme getireceği belirtiliyor.