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Gündem
TRT Haber 01.08.2025 15:59

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile parti genel başkanlarına "Terörsüz Türkiye" teşekkürü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon sürecine ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile komisyona üye veren siyasi parti genel başkanlarına teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile parti genel başkanlarına "Terörsüz Türkiye" teşekkürü

TBMM Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üye vermeleri ve sürece sağladıkları katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vicahen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Sayın Bülent Kaya'yı da telefonla arayarak teşekkürlerini ifade etti."

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MHP Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye
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