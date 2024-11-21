Kurtulmuş: UCM'nin Netanyahu için yakalama kararı tarihi öneme sahip bir adım

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de savaş suçu ı̇şledikleri gerekçesiyle katil Binyamin Netanyahu ve eli kanlı eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kurtulmuş, mahkemenin Gazze’deki soykırımın sorumlularından Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararının tarihi öneme sahip bir adım olduğunu vurguladı.

"Kararla, dokunulamaz zannedilen İsrail’e dokunulmuştur"

Uluslararası Adalet Divanı’nın kararından sonra, bu kararla dokunulamaz zannedilen İsrail’e dokunulduğunu belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar, 'insanlık cephesinin' masum ve mazlum Filistin halkına verdiği desteğin sonucudur. Vicdan ve adalet kazanacak, zulüm ve barbarlık kaybedecektir.

Yakalama kararı, insanlığın geleceği adına ümit verici olduğu kadar Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının da habercisidir.

Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar, soykırımcı apartheid uygulamaları nedeniyle İsrail’in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması, uluslararası toplum tarafından gündeme getirilmesi gereken acil bir konudur."