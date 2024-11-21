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Gündem
AA 21.11.2024 16:07

Emine Erdoğan, Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, doğum şeklinin giderek doğallıktan uzaklaştığı, doğurganlığın azalmasına bağlı olarak demografik yapının dönüştüğü bir dönemde, ebelik mesleğinin önemi üzerinde daha fazla durulması gerektiğini vurguladı.

Emine Erdoğan, Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne mesaj gönderdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi"ne telgraf mesajı gönderdi.

Mesajında, "Hayata bir ebe ile başla" mottosuyla yola çıkan Anadolu Ebeler Derneğinin, kurulduğu günden bugüne doğum ve ebelik hizmetlerinin iyileştirilmesi adına gösterdiği gayreti çok kıymetli bulduğunu belirten Emine Erdoğan, "Doğum şeklinin giderek doğallıktan uzaklaştığı, doğurganlığın azalmasına bağlı olarak demografik yapının dönüştüğü bir dönemde, ebelik mesleğinin önemi üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Ebelik, çağlar boyunca insanlığın doğum anına eşlik etmiş kadim bir meslektir"

Anadolu Ebeler Derneğinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği uluslararası kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ebelik, çağlar boyunca insanlığın doğum anına eşlik etmiş kadim bir meslektir. Doğal ve fıtri olanın en öz haline olan bu ilk tanıklık, şefkatli bir rehberliğe dönüşerek doğum mucizesine ortak olur. Anne ve bebeğin yaşam boyu kurdukları bağı etkileyen bu özel an, ebelerimizin rehberliği sayesinde güven ve sevgi dolu bir hatıraya dönüşür. Fakat ne yazık ki modern dünya, kadınlarımızı bu doğal deneyimden gün geçtikçe uzaklaştırıyor. Bir hayat kurtarma ameliyatı olarak bilinen sezaryenin tercih edilebilir bir doğum seçeneği haline geldiğini görüyoruz. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütünün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen oranı ülkemizde yüzde 50'yi aşmış durumda. Bu, doğal doğumdan hızla uzaklaşan bir neslin habercisi olarak görülmelidir."

Emine Erdoğan, ebelerin, doğal doğumun önemi ve geleceğe getirdiği olumlu katkılar üzerine yeniden düşünülen bu dönemde, doğumu korkuya değil, bir mucizeye dönüştürecek olan güven ve şefkat dolu varlığını değerli bulduğunu belirterek, "Daha güçlü bir toplum için, sağlık sistemimizdeki varlığınızı daha etkin hale getirmenin imkanları üzerine daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Dört gün sürecek bu verimli toplantının, bu konuda atılmış önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Anadolu Ebeler Derneği başta olmak üzere, kongreye katkı sunan araştırmacılara ve organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

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