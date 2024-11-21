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TRT Haber 21.11.2024 15:17

Dışişleri Bakanlığı katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze'de Beyt Lahya bölgesindeki hastaneye hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz.

Süregelen bu saldırılar, İsrail’e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir.

Soykırımcı İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak olduklarını yineliyoruz."

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