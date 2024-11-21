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Gündem
AA 21.11.2024 15:45

DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları için tutuklama talebi

İstanbul'da DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında, PKK'lı bir teröristin sözde anma etkinliğine ilişkin gözaltına alınan, partinin ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış için DEM Parti'nin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapılmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Arınan ve Yılmaz, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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İstanbul PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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