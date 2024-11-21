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TRT Haber 21.11.2024 16:53

Ömer Çelik: Netanyahu ve Gallant soykırımcılıktan hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır. Bu iki isim soykırımcılıktan eninde sonunda hesap verecektir" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik: Netanyahu ve Gallant soykırımcılıktan hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de savaş suçu ı̇şledikleri gerekçesiyle katil Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, paylaşımında tutuklama kararının çıkarılmasının insanlık adına verilmiş bir karar olduğunun altını çizdi:

"Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır.

Bu iki isim soykırımcılıktan eninde sonunda hesap verecektir.

Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır."

 

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Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu Ömer Çelik Son Dakika Uluslararası Ceza Mahkemesi
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