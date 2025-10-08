Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.10.2025 10:43

Kurtulmuş: TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz" dedi.

Kurtulmuş: TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" dedi.

Dışişleri: "Özgürlük Filosu’na müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümetinin yaptığı bir korsanlıktır"
Dışişleri: "Özgürlük Filosu’na müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümetinin yaptığı bir korsanlıktır"

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş TBMM İsrail Gazze
