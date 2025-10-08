Türkiye'nin sürpriz yıkıcı gücü: Konteynerden füze atımı

Son yıllarda gerek platform gerek ürün bazında çok önemli atılımlar sağlayan Türk savunma sanayii, yeni dönemde farklı imkan ve kabiliyetlerle de adından söz ettireceğe benziyor.

Geçtiğimiz aylarda IDEF’te tanıtılan ancak yoğun gündem nedeniyle biraz geri planda kalan konteynerden seyir füzesi ateşleyebilme yeteneği aslında son derece stratejik bir güç çarpanı anlamına geliyor.

[Konteyner içerisinden füze atabilme kabiliyeti gizlilik adına son derece değerli.]

Konteynerden füze ateşleyebilmek neden önemli?

Savunma Sanayii Uzmanı Ahmet Alemdar bu soruya yanıt vermeden önce kısaca sistemi anlatıyor. Roketsan imzalı ürünün dışardan bakıldığında standart bir kargo konteynerinden farksız olduğundan bahsediyor. Aslında en temelde tüm meselesinin ‘gizlilik’ üzerine inşa edildiğinin altını çiziyor.

Düşman unsuru vurabilmek adına gönderilen füzenin belli bir mesafeden ateşlenmesi gerektiğini hatırlatıyor ve “Siz diyelim geminizi bir noktaya göndermek ve oradan da düşmanı ateş altına almak istiyorsunuz. Düşman da boş durmuyor. Sizin geminizi elindeki tüm askeri-istihbari ve hatta sivil imkanlarla takip etmeye çalışıyor. Ve fırsatını bulduğunda da siz henüz ona saldırmadan size karşı hamle yapmak istiyor.” diyerek süreci özetliyor.

İşte tam da bu noktada ‘konteynerden füze atabilmek’ gibi yeniliklerin denkleme girdiğini anlatıyor Alemdar. Ve sivil görünümlü bir konteynerden son derece etkili füzeler ateşleyebilmenin çok stratejik bir sürpriz unsur olduğuna işaret ediyor.

[Geçmiş yıllarda Çin ve diğer ülkeler de benzer sistemleri hayata geçirmişti.]

Tek konteynerden 6 adet çakır füzesi ateşlenebiliyor

Ahmet Alemdar, IDEF 2025’te paylaşılan örnek konteynerin Çakır füzesine göre dizayn edildiğini kaydediyor. Sergilenen sistemde her bir konteynerden 6 adet Çakır füzesi ateşlenebiliyor.

Alemdar, yakın gelecekte farklı füze tiplerinin de konteynerden ateşlenebileceği bilgisini paylaşıp, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Mevcut sistem Çakır füzeleriyle çalışabiliyor… Ki bu da 100 kilometrenin üzerinde bir menzilde çok yıkıcı bir güce ulaşabilmeniz demek…

Ayrıca, Çakır seyir füzesi ateşlendikten sonra insan denetiminde görev uçuşu ve hedef angajmanı yapabiliyor. Veri bağı sayesinde konteynerden ateşlenen Çakır füzeleri başka merkezlerden de hedefiyle angajmana girebiliyor.

Bu kabiliyetler beraberinde stratejik diyebileceğimiz kazanımlar sağlıyor. Kısaca konteyner içine gizlenmiş seyir füzesi modern savaş alanlarında oyunun kurallarını değiştirebilecek çıktılar sunuyor.

Konteyner günümüz taşımacılığında en temel araçlarından... Bu nedenle kamufle olmak için son derece ideal. Rusya-Ukrayna ya da İran-İsrail savaşlarında sürpriz unsur ya da perdeleme meselesini sıkça gördük. Türkiye sadece platform ya da ürün geliştirmekle kalmıyor. Bunları son derece etkin kullanabilmek adına da yeni stratejiler denemekten geri kalmıyor.”