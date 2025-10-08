Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.10.2025 10:28

Dışişleri: "Özgürlük Filosu’na müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümetinin yaptığı bir korsanlıktır"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir" denildi.

Dışişleri: "Özgürlük Filosu’na müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümetinin yaptığı bir korsanlıktır"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalenin, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemi olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir.

Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir. İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir. İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir. Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti Gazze Netanyahu
Sıradaki Haber
Türkiye'nin sürpriz yıkıcı gücü: Konteynerden füze atımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Borsa İstanbul yılın 9 ayında yüzde 12 yükseldi
11:16
Milli Teknoloji Hamlesi ile 5 bin öğrenciye burs imkanı
11:13
5G, enerji ve maden sektöründe sürdürülebilirliği artırarak maliyetleri düşürecek
11:11
Bu yıl 6 bin 800 orman yangını çıktı: 80 bin hektar alan zarar gördü
11:04
Üçlü Danışma Kurulu 1 yıl aradan sonra toplanacak
11:09
Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yi ağırlayacak
Kanser hastaları ilaç yetersizliği nedeniyle uzuvlarını kaybediyor
Kanser hastaları ilaç yetersizliği nedeniyle uzuvlarını kaybediyor
FOTO FOKUS
Türk Dünyası liderleri Azerbaycan'da buluştu
Türk Dünyası liderleri Azerbaycan'da buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ