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Gündem
AA 05.12.2024 12:21

Kurtulmuş: Kadınların, Türkiye'nin geleceğindeki rolünü artırmak için çalışmaya devam edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90. yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş: Kadınların, Türkiye'nin geleceğindeki rolünü artırmak için çalışmaya devam edeceğiz

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

 

"Türk kadınının, 1934'te yapılan anayasa değişikliğiyle seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90'ıncı yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Türkiye, birçok ülkeden yıllar önce kadınlara seçme ve seçilme imkanını getirerek, o yıllar için dünyaya çağın çok ötesinde bir demokrasi dersi vermiştir. Toplumsal hayattaki güçlü varlığı ile daima öne çıkan kadınların, Türkiye'nin geleceğindeki rolünü daha fazla artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

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