"Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınmayacak"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un esnafı değil, coğrafi veriler üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, "Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağına dair bilgiler kesinlikle yanlıştır" denildi.

Bakanlık, söz konusu kanunun yalnızca Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreten kişileri ilgilendirdiğini ve esnafın bu düzenlemeden etkilenmediğini vurguladı.