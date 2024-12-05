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TRT Haber 05.12.2024 11:28

"Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınmayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı basın organlarında yer alan "Esnafa Konum Vergisi" başlıklı haberin doğru olmadığını duyurdu.

"Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınmayacak"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un esnafı değil, coğrafi veriler üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, "Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağına dair bilgiler kesinlikle yanlıştır" denildi.

Bakanlık, söz konusu kanunun yalnızca Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreten kişileri ilgilendirdiğini ve esnafın bu düzenlemeden etkilenmediğini vurguladı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Vergi
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