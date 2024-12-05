Asgari ücrette geri sayım

2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantı 10 Aralık Salı günü yapılacak.

15 üyeden oluşan asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafı Türk-İş'i, 5 üye de işveren tarafı TİSK'i temsil edecek.

Komisyon çalışmaları nasıl yürütecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bakanlıklar adına temsilciler katılacak. İlgili temsilciler raporları ve görüşleri sunacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri komisyonda yer alacak. İlgili temsilciler büyüme raporlarını, geçinme indekslerini ve ekonomideki gelişmeleri komisyona sunacak.

İşçi ve işveren tarafı da hazırladığı çalışmaları komisyonla paylaşacak. İşverenler iş gücü maliyetleri içinde asgari ücretin belirlenmesine katkı sağlayacak. İşçi temsilcileri de işçi maliyetleri ve geçinme şartlarına bağlı olarak gerekli sunumu yapacak.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Mevcut asgari ücret ne kadar ve kimleri ilgilendiriyor?

Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.