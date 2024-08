Kurtulmuş: İnsanlık cephesi Gazze halkının yanındadır

Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği olağanüstü toplantının açılışında, toplantı çağrısını okuttu.

Daha sonra Abbas'ın, TBMM Genel Kurulunda konuşma yapması oylamayla kabul edildi.

Oylamanın ardından Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, tarihi bir oturuma şahitlik edildiğini söyledi.

Abbas'ın, Filistin davasını TBMM'deki konuşmasıyla dünya kamuoyuna anlatacağını ifade eden Kurtulmuş, Gazze'de soykırım boyutlarına varan katliamlar gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Türk milletinin ve devletinin, saldırılara karşı ortak bir duruş sergilediğinin altını çizen Kurtulmuş, Türkiye'nin bu duruşla dünyadaki ender ülkelerden birisi olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının sesi olmayı, İsrail'in saldırılarını durdurmak için mücadele etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

TBMM'nin, İsrail'in ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin insanlık suçlarına karşı kayıtsız kalmadığına işaret eden Kurtulmuş, Meclisin ortak bildirilerle ve Başkanlık Tezkereleriyle saldırıları nefretle lanetlediğini dile getirdi.

Numan Kurtulmuş, "On yıllar boyunca, Filistin topraklarında her türlü zulme maruz kalan, yerlerinden edilen, evleri işgal edilen, hayattan koparılan, şehit edilen her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ama buna karşılık mücadeleden vazgeçemeyen, direnen, bugünlere kadar Filistin davasını getiren bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum. Yaser Arafat ve Şeyh Ahmed Yasin'in şahsında Filistin davasının mücahitlerini, mücahidelerini rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum." dedi.

Gazze'de masum insanların hayattan koparılışını izleyen dünyayı sorumluluk almaya davet ettiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Gazze'nin seçilmiş ilk Başbakanı İsmail Heniyye kardeşimizin şahsında bütün Gazze şehitlerini, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. İsmail Heniyye, Filistin tarihine seçilmiş ilk başbakan olarak geçti ama herhalde insanlık tarihine geçen tavrı, 3 çocuğu ve 4 torunu şehit edildikten sonra göstermiş olduğu metanetidir. O muhteşem söz, insanlık tarihine yazılmıştır; 'Benim evlatlarımın ve torunlarımın kanı Filistinli çocukların ve kadınların kanlarından daha değerli değildir.' Bu cümleyi tamamlayan Heniyye'nin evladıdır. O da babasının şehadetinden sonra aynı cümleyi kurmuş; 'Benim babamın kanı Gazze şehitlerinden daha değerli değerlidir' diyerek bütün dünyaya meydan okumuştur."

"Netanyahu ve çetesinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceği günler yakındır"

Şehitlerin ölümsüz olduğunun altını çizen Kurtulmuş, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Katar'daki cenaze törenine Türkiye'nin en üst düzeyde katılım sağlayan ülke olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Uluslararası Adalet Divanındaki dava, Filistin için de İsrail için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bundan sonra Netanyahu ve çetesi sanmasın ki arkasına hangi güçleri alırlarsa alsınlar, dünya bundan sonra onlar için iyiye gitmeyecektir. Bu, onların iyi günleridir. Önümüzdeki dönemlerde Netanyahu ve çetesinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceği, yargılanacağı günler yakındır. Bu çerçevede, Türkiye olarak Uluslararası Adalet Divanında göstermiş olduğumuz dirençli ve şahsiyetli duruş dolayısıyla bir kere daha hep birlikte Türkiye'nin yerini teyit ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanında Türkiye, İsrail'in suçlarının sorgulanması konusunda görüş beyan eden ülke olarak Filistin davasına sizlerin ve milletimiz adına bir kere daha sahip çıkmıştır. Bundan sonra artık İsrail için güzel günlerin geride kaldığını söylemek isterim."

Yeryüzünde insanlık cephesinin kurulduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu cephenin her gün güçlendiğini vurguladı.

Numan Kurtulmuş, "Dünyanın birçok yerinde Gazze'nin masum insanlarının yanında duran, dili, dini, ırkı, siyaseti ne olursa olsun milyarlarca insan artık Filistin halkının yanındadır. Bundan sonra insanlık cephesi Filistin'le beraber yürüyecek ve Filistin'in davası mutlaka başarıya kavuşacaktır." diye konuştu.

"Filistin ve Gazze, Türk milleti için uzakta bir yer değildir"

Filistin davasının başarıya ulaşacağına işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Filistin ve Gazze, bizim için, Türk milleti için uzakta bir yer değildir. Bizimle ilgisiz olan bir mesele değildir. Filistin meselesi bizim için milli bir davadır. Filistin, Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Sultan Abdülhamid Han'ın mirasıdır, emanetidir. Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda yenildikten sonra, geri çekilmek mecburiyetinde kalan ordularımız Filistin topraklarını terk ettikten sonra bile hayatının sonuna kadar Kudsü Şerif'i bekleyen Iğdırlı Hasan Onbaşının bize mirasıdır. Bu mirasa hayatımızın sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu mirasa sahip çıkan ülke ve millet olarak Filistin davasının başarıya kavuştuğunu da göreceğiz. Bu sahip çıkmamız, 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, egemen, özgür ve toprak bütünlüğü tam manasıyla sağlanmış bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecektir."

Kurtulmuş, daha sonra TBMM Genel Kuruluna hitap etmek için Abbas'ı Genel Kurul Salonu'na davet etti. Abbas, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile Genel Kurul Salonu'na gelerek, kürsüden konuşmasını yaptı.