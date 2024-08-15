Emine Erdoğan'dan Maimunah Mohd Sharf'a tebrik mesajı

Sharf'ın, Birleşmiş Milletler'deki görev süresi boyunca dünya kentlerinin geleceğine yön verdiğini belirten Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un Belediye Başkanı olarak atanan, Birleşmiş Milletler Habitat Eski İcra Direktörü, değerli dostum Maimunah Mohd Sharf’i gönülden tebrik ediyorum. BM’de üstlendiği görevi süresince dünya kentlerinin geleceğine yön vererek, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanları için ilham kaynağı oldu. Bu tecrübelerin ışığında Kuala Lumpur’da atacağı her adımın, şehrin ruhuna dokunan bir dönüşüm olacağına inancım tam. Sayın Sharif’e ortak evimiz dünyanın yarınlarına yaptığı katkılar için gelecek nesiller adına teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."