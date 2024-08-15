Seri üretime yüksekten giren HİSAR O, ilk uzun menzil atışını başarı ile gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Atışlı Test Faaliyeti kapsamında şu değerlendirmede bulundu:

“Milli mühendisliğimizin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanlarını da güçlendiyoruz. HİSAR O, Seri Üretim Projesi’ne yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde, Seri Üretim Konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR O bataryasından ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze ile hedef 40+ km’de direkt vuruş ile bertaraf edildi."

Uzak menzil manevra yetenekleri HİSAR O sistemlerine kazandırıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan HİSAR Seri Üretim Projesi kapsamında; Atış Kontrol/Komuta Kontrol mimarisindeki performans artırıcı güncellemeler, IP haberleşme altyapısına geçiş, hedefi daha uzaktan tespit etme yeteneğine sahip yeni nesil radar, füze kapsamında gelişmiş güdüm/ kontrol yazılımları ve uzak menzil manevra yetenekleri HİSAR O sistemlerine kazandırıldı.

HİSAR O sisteminin mevcut yeteneklerinin üzerine yeni nesil teknolojik kazanımları ile birlikte etkin olduğu menzilin artırılmasına yönelik faaliyetlerin devam edeceğini vurgulayan Haluk Görgün, "Bu vesile ile gece gündüz çalışan, başarıya ulaştıran, yeni yetenekler kazandıran ASELSAN ve ROKETSAN mühendislerimizi, vatan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Çelik Kubbe’nin omurgasını oluşturacak yeni nesil konfigürasyonundaki sistemlerin ilk parti sistem teslimatlarının, 2024 yılı sonuna kadar envantere girmesi hedefleniyor.