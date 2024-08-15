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Gündem
AA 15.08.2024 11:33

Bakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi" ifadesine yer verildi.

Türkiye-Irak güvenlik toplantısı Ankara'da başladı
Türkiye-Irak güvenlik toplantısı Ankara'da başladı

Diplomatik kaynaklar, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın bugün Ankara'da yapılacağını duyurmuştu.

Irak heyetinin Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısının da Dışişleri Bakanı Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin'in eş başkanlıklarında Ankara'da düzenleneceği belirtilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Irak
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