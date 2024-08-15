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Gündem
AA 15.08.2024 14:58

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2024-ALES/2 sonuçlarını açıkladı.

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adayların 28 Temmuz'da uygulanan 2024-ALES/2 cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları yayımlandı.

Adaylar, cevap kağıtlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte bugünden itibaren 10 gün boyunca erişebilecek.

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