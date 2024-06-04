Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türk Hava kuvvetlerine ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını inşallah cennet eylesin. Aziz milletim 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturduğumuz kabinimizin görevdeki 1 yılını dün itibariyle tamamladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

https://t.co/uOeSV862W9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2024

Vatandaşımız ülkenin direksiyonunda nasıl idareciler görmek istiyorsan biz işte öyle bir kadro olmanın peşindeyiz. 783 bin kilometrekare vatan toprağının her karışına 85 milyon insanımızın her bir ferdine aynı nazarla yaklaşıyor ve aşkla hizmet ediyoruz, felaket tellallarını aldırmıyoruz.

Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortadadır

Yegane referansımız hizmetlerimiz ve eserlerimizdir. Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortadadır, hedeflerimiz ortadadır, milletimiz de yaptıklarımızı yapacaklarımızı çok net biçimde görmektedir.

Bizim için esas olan zaten milletimizin takdiridir, duasıdır. Allah ömür verdikçe bugün hak için halk için ve Türkiye için ne yaptık sorusunu kendimize sormaktan geri durmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin, kalkındırmanın mücadelesini veriyoruz. Bizim için esas olan; milletimizin takdiri, duası ve kararıdır. pic.twitter.com/IV1GsJfZi5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2024

Kıymetli arkadaşlar adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi 2002'den beri üzerinde hep titizlikle durduğumuz bir konudur.

Son bir yılda teşkilatımızın fiziki alt yapısını güçlendirmek için toplam 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 Adalet Sarayı'nı hizmete açtık 11 ilimizde toplam 972 bin metrekareye kapalı alanına sahip adliye binasının inşaatına başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile beklentileri karşılayacağız. Mülkün temeli olan adaletin etkin, hızlı ve tarafsız bir şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz. pic.twitter.com/Q477s8CNjd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2024

İki yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden Adli Tıp Kurumu binası sayısı ise beştir.

Bu dönemde toplam 11.307 kişi kapasiteli 14 Ceza İnfaz Kurumu ile iki denetimli serbestlik binası faaliyete geçti.

Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2.294 hakim ve savcıya ataması yaptık. Son bir yıllık süreçte alınan hakim savcı adayı 1498 oldu, aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı ise 20 bin 779'dur.

Reform irademizin somut sembolü olacak hazırlıkların içindeyiz. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla beklentileri karşılayacağız.

Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla inşallah bu alanda beklentileri karşılayacağız. Mülkün temeli olan adaletin etkin hızlı ve tarafsız bir şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekilmeyeceğiz.

Değerli arkadaşlar bizleri ekranları başında izleyen aziz vatandaşlarım, toplumun temel direği olan aile kurumunun önemini daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz. Aile müessesesi bir bütün olarak devam edeceğiz.

Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret net 17 bin 200 lira olarak belirlendi. Böylece bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranı %49, 2023 Ocak dönemine göre artış oranı ise %100 olarak gerçekleşti.

Memurlarımızın maaşlarını söz verdiğimiz üzere Temmuz 2023'te en düşük 22 bin liraya Ocak 2024 itibariyle de 33 bin liraya çıkardık.

7 dönem Toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin oransal zam dışında 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylıklarında Ocak 2023 tarihine kıyasla net %82 artışa gittik.

Emeklilerin bayram ikramiyesi 10-14 Haziran'da yatacak

2023 yılı Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere beşer bin lira ödedik. Ramazan ve Kurban bayramlarında Ödediğimiz emekli ikramiyesi 2024 yılı itibariyle %50 artışla 3 bin liraya çıktı.

Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı ikramiyesini 10 - 14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. pic.twitter.com/E46diAK5Xx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2024

Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimizi ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik.

Son 1 yılda 128'i kanser ilacı olmak üzere 570 ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Böylece Geri Ödeme Listelerinde yer alan ilaç sayısı 8 bin 457'ye ulaştı.

Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025'in sonuna doğru tüm hak sahiplerini konut ve işyerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz.

Biliyorsunuz 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul'un karşı karşıya olduğu riskleri konuşmalarımızda her fırsatta gündeme getirmiştik.

İstanbul'da bulunan toplam 7,5 milyon bağımsız bölümün 600 binin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Pazar günü Küçükçekmece ilçemizde çöken bina kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati bir mesele olduğunu hepimize tekrar hatırlatmıştır.

Şunu bir defa kabullenmemiz lazım, İstanbul bu konuda adım atmakta geciktikçe riskler daha da artacaktır. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek hangi parti olursa olsun sorumluluk makamındaki herkes için milli bir görevdir.

Ancak bu meselenin halen yeterince idrak edilemediğini görüyoruz. Hükümetimizin ve bakanlığımızın sergilediği hassasiyetin bir an önce yerel yöneticiler tarafından da gösterilmesini özellikle bekliyoruz.

Gabar'da rekor kırıldı

Gabar'da günlük petrol üretimini 43 bin 380 varilin üzerine çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık, yıl sonunda günlük 100 bin varil hedefliyoruz.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı, reaktörde mekanik testler yapılmaya başlandı.

TÜRKSAT-6A'nın üretimi ile ülkemiz haberleşme uydusu üreten ilk 10 ülke arasında yerini aldı ve uydu ihracatçısı konumuna yükselmiş oldu

Kurban Bayramı 9 gün oldu

Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.

Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz.



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