Açık 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.04.2023 19:01

Kur'an-ı Kerim'e saldırı: Danimarka Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Danimarka’da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara’daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir" açıklaması yapıldı.

Kur'an-ı Kerim'e saldırı: Danimarka Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Bakanlıktan Danimarka'da bugün yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Danimarka’da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez.

"Tavrımız Danimarka Büyükelçisine iletildi"

Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara’daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir.

Avrupa’da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir.

Danimarka’nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir.

Bu nedenle mübarek Ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz."

ETİKETLER
Danimarka Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:19
Belarus: Batı düşmanca söylemlere devam ederse stratejik nükleer silah ediniriz
19:15
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu onaylandı
18:56
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
18:41
Paris'teki protestolarda polis milletvekiline copla müdahale etti
18:57
Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı
17:34
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı
Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı
FOTO FOKUS
Futbolun üç efsanesi THY reklamında buluştu
Futbolun üç efsanesi THY reklamında buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ