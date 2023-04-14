Bakan Kirişci: Tarımda planlı dönemi eylülde resmen başlatmış olacağız

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çanakkale'de bir otelde tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, COVID-19 salgınıyla başlayan son yıllardaki süreçte tarımda, gıdada "milliyetçilik" kavramının öne çıktığını söyledi.

Bakan Kirişci, geçen yıl 1 Eylül itibarıyla e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) uygulamasını hayata geçirdiklerini, tüm tarımsal faaliyetlerde bulunanların bu sayede uzağı yakın hale getirdiğini anlattı.

Kirişci, tarımda planlı dönem başladığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"İnşallah Eylül 2023'ten itibaren bu dönemi resmen başlatmış olacağız. Şu anda ikinci mevzuat çalışmalarımız devam ediyor. Biz nerede, ne kadar, ne şekilde üretilmesi gerektiğine kamu olarak karar vermiş olacağız. Üreticilerimize alternatifler sunacağız ve onları yönlendireceğiz. Çünkü 1 yıl para kazanan ertesi yıl o aynı üründen zarar eden bir üretici olsun istemiyoruz."

Kirişçi, düzenleme yapılan kanun maddelerine Bakanlığın ÇKS dışında başka kayıtları da desteklemelerde esas almasına ilişkin hüküm koyduklarını söyledi.

"Türkiye'de bir karış toprak boş kalmayacak"

Kirişci, mülkiyet hakkı ile kullanım hakkını ayırdıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Mülk sahibi, mülk sahibi olmaya devam edecek, 2 yıldan fazla tarlasını, arazisini boş bırakanlara biz şunu diyeceğiz: 'Bak 2 yıl boş bıraktın ama bundan sonra boş bırakmaya devam ederseniz biz bu araziyle ilgili bilgileri alacağız. Burayı kiralamak isteyenlere kiraya vereceğiz. Kiradan elde edeceğimiz gelirleri de sizin hesabınıza aktaracağız.' Böylelikle Türkiye'de bir karış toprak boş kalmamış olacak."

"Orman köylüsüne destek sağlayacağız"

Orman köylülerine de değinen Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orman emvalinin satışından elde edilen gelirden yüzde 10 orman köylüsüne destek sağlayacağız. İkinci olarak orman köylüsü yakacak için veya bina yapımı için kereste ihtiyacı var, oduna ihtiyacı var. Burada maliyet üzerinden yüzde 70 iskonto yapacağız. Kooperatifler marifetiyle kesilen orman ürünleriyle ilgili yüzde 25'ini yüzde 20 daha düşük fiyattan alma imkanı vardı. Şimdi biz bu yüzde 20'nin yüzde 10'unu orman köylüsüne aktarmayı sağlayacağız. Orman köylüsü bu yüzde 10'luk aradaki fiyat farkını alacak."

"Kırsala dönüş, akıllı köyler"

Gençlere ve kadınlara seslenen Kirişci, "Biz yeni bir proje başlatıyoruz. Kırsala dönüş, akıllı köyler. Burada da bir düzensizlik olmasın diye akıllı köyler ve bu akıllı köylerde şehrin bütün olumsuz yönlerini şehirde bırakacağız. Bütün olumlu yönlerini kırsala getireceğiz. İşte kırsalda 'Ben tarımla uğraşmak istiyorum, ben bitkisel üretimde, hayvansal üretimde faaliyette bulunmak istiyorum' diyen gençlere, kadınlara arazi tahsisi yapacağız. Bu arazi tahsisi için üretimde gerekli olan finansmanı sağlayacağız sonra da ürettiklerine alım garantisi vereceğiz" diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve İl Başkanı Naim Makas, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Programın sonunda hibe desteğinden yararlanan Çanakkaleli üreticilere çekleri takdim edildi.