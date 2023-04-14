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Gündem
TRT Haber 14.04.2023 18:14

Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı

6 yıl önce temeli atılan, aynı anda 25 bin kişinin ibadet edebileceği Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı
[Fotograf: DHA]

Diyarbakır’da bölgenin tarihine ve mimari tarzına uygunluk esasına göre inşa edilen Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi, ibadete açıldı.

 

 

Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir ilçesinde inşa edilen cami, avlu da dahil edildiğinde aynı anda 25 bin kişiye ibadet imkanı sunuyor.

43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan cami, 700 kişilik bir konferans salonunu, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonunu, 500 araçlık bir otoparkı da bünyesinde barındırıyor.

Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı

Külliyede, 2 bin 400 metrekarelik bir kafeterya, kütüphane ve gençlik merkezi, yüzölçümü 4 bin metrekareyi bulan ofis ve eğitim alanları da bulunuyor.

Yapımı 6 yılda tamamlanan Selahaddin Eyyubi Camii’nin nüfusu 1 milyon 800 bini aşan Diyarbakır’ın önemli bir ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

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