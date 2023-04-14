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Gündem
AA 14.04.2023 15:48

Bakan Çavuşoğlu: Togg’a dünyada herkesin ilgisi var

Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yerli ve milli aracımız Togg’a Türkiye’de olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızın da ilgisi var, dünyada herkesin ilgisi var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Togg’a dünyada herkesin ilgisi var
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Cuma namazı sonrasında vatandaşları selamlayan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a gösterilen yoğun ilgiye dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, "Togg’un Viyana’ya geldiği günden bu yana Viyanalıların da Avusturyalıların da çok ilgi gösterdiklerini arkadaşlarımız söylediler. Bu, bizim için gurur" diye konuştu.

Togg Viyana'da: Bakan Çavuşoğlu görüşmeye Togg ile gitti
Togg Viyana'da: Bakan Çavuşoğlu görüşmeye Togg ile gitti

Türkiye’nin artık kendi aracını, insansız hava aracı (İHA) ve SİHA’ların en iyisini yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu millete, bu devlete, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci asrında, Türkiye yüzyılında her şeyin en iyisi yakışır" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Yerli ve milli aracımız (Togg’a) Türkiye’de olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızın da ilgisi var, dünyada herkesin ilgisi var." değerlendirmesini yaptı.

Avusturya ziyareti kapsamında Çavuşoğlu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid ile görüştükten sonra bir iftar programına katılacak.

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Togg Viyana'da: Bakan Çavuşoğlu görüşmeye Togg ile gitti
Togg Viyana'da: Bakan Çavuşoğlu görüşmeye Togg ile gitti
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