Bakan Çavuşoğlu: Togg’a dünyada herkesin ilgisi var

Cuma namazı sonrasında vatandaşları selamlayan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a gösterilen yoğun ilgiye dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, "Togg’un Viyana’ya geldiği günden bu yana Viyanalıların da Avusturyalıların da çok ilgi gösterdiklerini arkadaşlarımız söylediler. Bu, bizim için gurur" diye konuştu.

Türkiye’nin artık kendi aracını, insansız hava aracı (İHA) ve SİHA’ların en iyisini yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu millete, bu devlete, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci asrında, Türkiye yüzyılında her şeyin en iyisi yakışır" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Yerli ve milli aracımız (Togg’a) Türkiye’de olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızın da ilgisi var, dünyada herkesin ilgisi var." değerlendirmesini yaptı.

Avusturya ziyareti kapsamında Çavuşoğlu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid ile görüştükten sonra bir iftar programına katılacak.