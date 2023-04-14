Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazını 20 Nisan'da çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Karadeniz gazı

Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre. Ondan sonra da zaten bunu elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız.

"Vatandaşlarımdan bir yıl gibi bir süre talep ettim"

11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar gerek konut teslimleri, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Bildiğiniz gibi ben vatandaşlarımdan bir yıl gibi bir süre talep ettim. Bu bir yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yoğun bir çalışmayı devam ettiriyor. Bir taraftan enkaz kaldırmalar var, bir taraftan zemin etütleri yapılıyor.

"Bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor"

Şehir hastaneleri geçmişte özellikle de sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, oralardaki maalesef rehin, rehine alma dönemleri, hatta rahmetli Savaş Ay'ın bir programında izlediğimiz, Kılıçdaroğlu'nun da genel müdür olduğu dönem, o zaman bu hastanelerin hali ortadaydı. Ama şu anda bizim şehir hastanelerimizde bir defa vatandaşımın huzuru var. Vatandaşımın bu hastanelerde tertemiz, pırıl pırıl yani bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor.

"Bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'dakini aştı"

Dünyada sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes konuşur, ne der 'Cleveland…' bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'dakini aştı. Şurada İstanbul'da Çam Sakura Hastanemizin durumu ortada. Ankara'da Etlik, öbür tarafta İstanbul'da Murat Dilmener olsun tüm bu hastanelerimiz ortada. Bundan sonraki süreçte de öncelikle büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak bu şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz.

"Şu anda hastanelerimizin birçoğunda sismik izolatörler var"

Hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatör kuruldu, kuruluyor. Bunu da yaygınlaştırıyoruz. Şu anda hastanelerimizin birçoğunda sismik izolatörler var. Bundan sonraki bütün yatırımlarımızda da buna hassasiyet göstereceğiz.