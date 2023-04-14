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Gündem
AA 14.04.2023 13:23

Seçmenler için kamu spotları hazırlandı

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin bilgilendirme amaçlı video ve afişler hazırlandı.

Seçmenleri bilgilendirme amacıyla hazırlanan video içeriklerinde görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu, nerede ve nasıl oy kullanılacağı, oyları geçersiz kılan haller, seçim güvenilirliği ve şeffaflık adına sandık kurullarının oluşumu ve sayılması, seçim sonuçlarının ilanı, seçimlerde kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Hazırlanan afişlerde de yurt içinde ve dışında nerelerde oy kullanılacağı, nasıl oy kullanılacağı, sandık kurullarının oluşum şeması, seçmen listelerinin oluşumu gibi seçimlere yönelik temel bilgilendirmelere yer verildi.

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Seçim 2023 YSK
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Seçmenler için kamu spotları hazırlandı
Seçmenler için kamu spotları hazırlandı
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