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TRT Haber 14.04.2023 11:59

Hatay ve Adıyaman'daki okullar açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Nisan itibarıyla Hatay ve Adıyaman’da da tüm okulları açacaklarını söyledi.

Hatay ve Adıyaman'daki okullar açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay ve Adıyaman valilikleriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde, bir haftalık ara tatilin ardından 24 Nisan'da Hatay ve Adıyaman'ın tamamında eğitim öğretimin başlamasına karar verdiklerini söyledi.

Özer, "24 Nisan tarihi itibarıyla artık ülkemizde 81 il itibarıyla merkez ve ilçelerde hiçbir eksiklik kalmadan eğitim öğretim kaldığı yerden devam etmiş olacak ve hayatın o bölgedeki normalleşmesi ile ilgili en önemli adımı biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tamamlamış olacağız tüm merkez ve ilçedeki okulları açarak." dedi

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Adıyaman Deprem Hatay Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı Son Dakika
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