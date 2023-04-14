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TRT Haber 14.04.2023 11:10

Bakan Soylu: Depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu: Depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı.

Vatandaşlarımız da kira konusunda kiralık yer bulamazlarsa ya da maalesef fahiş fiyatlarla karşı karşılıya kalıyorlarsa bizim görevimiz vatandaşları ev sahibi yapmaktır. Bu konuda da elimizi çabuk tutuyoruz.

66 bin konteyner ev kuruldu, çok yakında 100 bine ulaşacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti. Yakını vefat eden 39 bin 689 vatandaş ödeme yapıldı.

Vefat eden 5 bin kişinin yakınlarını tespit edemedik. Onlarla ilgili ödemeleri bir yerde bloke ediliyor.

Vefat edenler arasındaki 1020 kişinin kimliği tespit edilemedi. Adli tıp incelemeleri sürüyor.

Ayrıntılar geliyor.

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