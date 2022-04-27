Bu yıl da ilgiyle izlendi, huşu içinde dinlendi. 6 yıldır ramazanların değişmezi oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda final heyecanı yaşandı.

Büyük final Külliye'de yapıldı

Kadir Gecesi'nde yayınlanan finale kalan altı yarışmacı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kalpleri fethetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da büyük finalde yarışmacıların yanındaydı.

Programa, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı katıldı.

Erdoğan'dan TRT'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışmanın önemine dikkati çekti, TRT'ye ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür etti.

"Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve TRT'mize bize bu güzel atmosferi yaşattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Kur'an-ı Kerim ziyafetlerinin hazırlığında emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına özellikle tebrik ediyorum."

Kur'an-ı Kerim'i okumanın, anlamanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Kur'an-ı dinleyeceksiniz ki kulağınız nasiplensin, Kur'an'ı hıfz edeceksiniz ki kalbiniz nasiplensin, Kuran'ı anlayacaksınız ki aklınız nasiplensin, Kur'an-ı yaşayacaksınız ki tüm gövdeniz ve benliğinizle nasip ummanına dalabilesiniz. Ama asıl olanın Kur'an-ı okumak, anlamak, yaşamak olduğunu asla unutmayacağız. Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasının onun önce kalplere sonra zihinlere nüfuzunun ilk adımı olarak kabul ediyorum."

Yarışmanın birincisi Mustafa Öztürk oldu

Eşref Ziya'nın sunuculuğunu yaptığı yarışmanın finalinde İsmail Uyanık, İlhan Yücel, Esat Tuna, Bilal Yılmaz, Doğan Temiz, Mustafa Öztürk ve Ahmet Can Yıldız yarıştı.

Heyecanla beklenen finalde 19 yaşındaki Mustafa Öztürk birinci, Ahmet Can Yıldız ikinci, Doğan Temiz üçüncü oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışmacıları tebrik ederek hediyelerini verdi.

Ramazan ayı boyunca her akşam Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ekranların vazgeçilmez programı olan yarışmanın jüri üyeliklerini Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu, Osman Egin ve Osman Şahin yaptı.